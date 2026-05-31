İsrail'in Şakif Kalesi'ne Saldırısı
İsrail'in Şakif Kalesi'ne Saldırısı

31.05.2026 15:49
Lübnan Kültür Bakanı, İsrail'in Şakif Kalesi'ni hedef alarak büyük hasara yol açtığını açıkladı.

Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Şakif Kalesi'ni işgal etmeden önce doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef aldığını belirtti.

Selame, Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariyye televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şakif Kalesi'ni işgal ettiğini duyurmasının ardından kalede meydana gelen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in kaleyi işgal etmeden önce doğrudan hedef aldığını ifade eden Selame, bu nedenle tarihi yapıda büyük hasar oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Selame, devam eden saldırılar nedeniyle bölgeye uzman heyet gönderilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını, bu nedenle zararın boyutunun henüz net olarak tespit edilemediğini kaydetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal ettiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya da birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu belirtmiş, kara saldırılarından önce bölgenin yoğun hava saldırıları, tank ve topçu atışlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

"İsrail tarihi çarşıları, kütüphaneleri ve arkeolojik alanları da hedef aldı"

Selame, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ve Nebatiye bölgelerinde tarihi çarşıları, halk kütüphanelerini ve çok sayıda arkeolojik alanı da tahrip ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sur kentindeki tarihi alanların da İsrail saldırılarından etkilendiğini belirten Selame, Lübnan'ın bu saldırılara ilişkin UNESCO nezdinde bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep edeceğini ifade etti.

Lübnan'da 79 tarihi ve kültürel alanın UNESCO tarafından güçlendirilmiş koruma statüsüne alınması gerektiğini kaydeden Selame, İsrail saldırılarının sürmesi halinde ülkenin güneyinin tarihsel hafızasının önemli bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken, Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 129 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

