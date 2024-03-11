İsrail\'in saldırıları ve yardım engeli Gazze\'de bebek ölümlerine yol açtı

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi çocuk doktoru Samir Lebid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruma ilişkin bilgi verdi.
Lebid, "Ramazan ayının ilk gününde 2 bebek hastanede yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu bu ölümlerin yaşandığını vurgulayan Lebid, yetersiz beslenmenin, başta prematüre olmak üzere bebekler için temel gıda süt gibi besin kaynaklarının eksikliği sonucu ortaya çıktığını söyledi.
"Daha fazla çocuk ölebilir" uyarısı
Lebid, mevcut durumun devam etmesi halinde "yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanacak bir tıbbi felaketin yaşanacağı" uyarısında bulundu.
Filistinli doktor, tüm uluslararası kurumları ve Kızılhaç'ı "Gazze'nin kuzeyindeki halka gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması için acilen harekete geçmeye" çağırdı.
Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in saldırıları ve yardım engeli Gazze'de bebek ölümlerine yol açtı - Son Dakika
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