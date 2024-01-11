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İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan 26 hasta ve 34 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Hastaların sağlık durumları kontrol edildikten sonra Ankara'daki hastanelere sevk edildi. İkinci uçağın da bu gece gelmesi bekleniyor.

İsrail\'in saldırılarında yaralanan Gazzeli hastalar Türkiye\'ye getirildi
11.01.2024 - 22:47,
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 26 hastayla beraberindeki 34 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı C-130 tipi uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince 6 uzman sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar, havaalanında bekletilen ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle Ankara ve Yenimahalle eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi.

Gazzeli hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getiren 2. uçağın da bu gece Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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