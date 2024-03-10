İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de bakıma ve tedaviye muhtaç çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 45 kişi, İtalya'ya geldi.
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan sivilleri taşıyan İtalya Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi asker nakliye uçağı akşam saatlerinde Roma Ciampino Havaalimanı'na indi.
Açıklamada, uçakta aralarında çocuklar ve yakınlarından oluşan 45 kişinin bulunduğu bildirildi.
İtalya Hava Kuvvetlerinin önceki haftalarda da buna benzer iki sefer daha yaptığı hatırlatılan açıklamada, şu ana kadar 85 kişinin bölgeden alınarak, İtalya'da tedavi görme olanağına sahip olduğu belirtildi.
İtalyan basınında, bugün Kahire üzerinden getirilen 45 kişi arasında 14 çocuk, 8 yetişkin ve 23 de refakatçi olduğu bilgisi yer aldı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da basına yaptığı açıklamada, "İtalya, sivil halkın acısını hafifletmek üzere mümkün olan her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.
Diğer yandan, İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletlerin gıda ile ilgili kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla yarın "Gazze İçin Gıda" konferansı düzenlenecek. Konferansta, İsrail'in saldırısı altında ciddi açlık sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'deki halkın gıda yardımlarına erişimini kolaylaştırma, sivillerin acısını hafifletme ve gıda garantisi temin etme konuları ele alınacak.
İtalyan Parlamentosu 5 Mart'ta "Levante" adıyla Gazze Şeridi'ndeki limanlara deniz koridorları oluşturularak insani yardım malzemesi dağıtım operasyonuna katılma ve buna yönelik diplomatik eylemi teşvik etme konusunda İtalya hükümetine yetki veren bir karar kabul etmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den İtalya'ya 45 kişi geldi - Son Dakika
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, toplamda 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen lastik botta yakalanırken, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde ise karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, bolluk ve bereketin olduğu bu kutsal ayda dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.
İskeçe'nin Şahin köyünde çoğunluğu çocuklardan oluşan geleneksel Osmanlı kıyafetli davulcular, ramazan ayının gelişini haber vermek için köyü dolaştı. Köy İmamı İlter Meço, bu geleneğin neşe ve birlik duygusu yarattığını belirterek, ramazan ayının tüm İslam alemi ve Batı Trakya Türklerine hayırlara vesile olmasını diledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sahil Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen, hem karada hem de denizde yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?