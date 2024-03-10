İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den İtalya'ya 45 kişi geldi

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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de bakıma ve tedaviye muhtaç çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 45 kişi, İtalya'ya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan sivilleri taşıyan İtalya Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi asker nakliye uçağı akşam saatlerinde Roma Ciampino Havaalimanı'na indi.

Açıklamada, uçakta aralarında çocuklar ve yakınlarından oluşan 45 kişinin bulunduğu bildirildi.

İtalya Hava Kuvvetlerinin önceki haftalarda da buna benzer iki sefer daha yaptığı hatırlatılan açıklamada, şu ana kadar 85 kişinin bölgeden alınarak, İtalya'da tedavi görme olanağına sahip olduğu belirtildi.

İtalyan basınında, bugün Kahire üzerinden getirilen 45 kişi arasında 14 çocuk, 8 yetişkin ve 23 de refakatçi olduğu bilgisi yer aldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da basına yaptığı açıklamada, "İtalya, sivil halkın acısını hafifletmek üzere mümkün olan her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletlerin gıda ile ilgili kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla yarın "Gazze İçin Gıda" konferansı düzenlenecek. Konferansta, İsrail'in saldırısı altında ciddi açlık sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'deki halkın gıda yardımlarına erişimini kolaylaştırma, sivillerin acısını hafifletme ve gıda garantisi temin etme konuları ele alınacak.

İtalyan Parlamentosu 5 Mart'ta "Levante" adıyla Gazze Şeridi'ndeki limanlara deniz koridorları oluşturularak insani yardım malzemesi dağıtım operasyonuna katılma ve buna yönelik diplomatik eylemi teşvik etme konusunda İtalya hükümetine yetki veren bir karar kabul etmişti.