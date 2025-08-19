İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor

İsrail\'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor
19.08.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez bacağa kavuşmak ve arkadaşlarıyla koltuk değneksiz oynamak için yurt dışına çıkıp tedavi olmak istiyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda bacağını ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Meral el-Babli, protez bacağa kavuşmak ve arkadaşlarıyla koltuk değneksiz oynamak için yurt dışına çıkıp tedavi olmak istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de 5 bine yakın çocuk bir ya da birden fazla uzvunu kaybederek engelli kaldı. Bunlardan biri de küçük Meral oldu.

Meral'in hayatı, 11 Kasım 2024'te İsrail'in düzenlediği saldırıyla tamamen değişti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki evlerinin bitişiğindeki eve düzenlenen saldırıda beton parçaları ve molozlar Meral'in ailesinin evine düştü.

Saldırıda Meral'in annesi dahil 4 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti, Meral de sağ bacağından ağır şekilde yaralandı.

Yaşadıkları bölge İsrail ordusunun "kırmızı" olarak işaretlediği noktalardan olması nedeniyle Meral, saldırıdan sonra en az 6 saat kan kaybetti ve hastaneye götürülemedi. Saatlerce acı çeken küçük Meral, sevdiklerinin yanı sıra bacağını da kaybetti.

Meral'in bakımını ise eşini de aynı saldırıda kaybeden dedesi Muhammed Şukri el-Babli üstlendi.

Sevdiklerinin gözünün önünde ölmesi ve hiçbir şey yapamamanın acizliği

Saldırı sonrasını anlatırken o kötü anları yeniden hatırlayan dede Muhammed, "Havada sürekli savaş uçakları, evin etrafında da tanklar olduğu için evden dışarı çıkamadık. Meral'in bacağı parçalanmıştı. Saldırı akşam 20.00 civarında oldu ve sabah 07: 00'ye kadar öylece evde kaldık. Bu kız çocuğu onca saat kan kaybetti." dedi.

En azından kanamayı durdurmak için El-Avde Hastanesini aradıklarını kaydeden Muhammed, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Bize bacağını bir tahta parçasına bağlayın dediler. Çok zor bir durumdu. Hayatta en değer verdiğin insan ölüyor ve sen onun için bir şey yapamıyorsun. İlk yardımı yapmaktan bile acizsin."

Bacağı ampüte edilmesin diye hastane hastane gezdiler

Sabah olduğunda Meral'i Avde Hastanesine götürdüklerini, oradan Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildiğini kaydeden dede Muhammed, sonrasındaki sürece dair şunları söyledi:

"Aksa Şehitleri Hastanesinde bize '6 saat beklememiş olsaydı bacağını kurtarırdık, 6 saat geçmiş, bütün damarlar, sinirler harap olmuş, artık bir şey yapamayız' dediler. Bacağını ampüte edecekler korkusuyla hastaneden çıktık.

Belki bacağını orada kurtarırız diye Ürdün (sahra) Hastanesine gittik. Orada da ampüte gerektiğini söylediler. Sonra Amerikan Hastanesine gittik. Orada bize, iki seçeneğiniz var, ya bacağından olur ya canından dediler."

Doktorların önüne iki "zor" seçenek koymasıyla ne yapacağını bilemediğini ifade eden Muhammed, "Torunumun tek bacaklı kalacağını hiç düşünmemiştim. Aklımı kaybedecek gibiydim. Onu o şekilde gözlerimin önüne getiremiyordum. Ama yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri böyleymiş. Bacağı ampüte edildi." dedi.

Meral'in sıcak aile ortamına ve protez bacağa ihtiyacı var

Şu an kimsesi olmadığı için Meral'in her türlü hizmetini yapan tek kişinin kendisi olduğunu söyleyen dede, torununun Gazze dışına çıkmasını ve protez bacağa kavuşmasını istediğini dile getirdi.

Meral'in babasının Belçika'da çalıştığını aktaran Muhammed, "Meral, sürekli aile ortamını arıyor. Sürekli komşuların kızlarının yanına gidiyor, çünkü onların aileleri var. Babasının yanında aile ortamını yaşayabilir. Oraya gitsin, tedavisi yapılsın, bacak takılsın. Eski hayatına geri dönsün istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koltuk değnekleriyle oynamak zorunda kaldığını söyleyen küçük Meral de protez bacak ve arkadaşlarıyla yeniden koşup oynamak istediğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:08:29. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.