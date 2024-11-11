İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı: 7 Sivil Öldü

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ŞAM, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "düşman" olarak nitelendirdiği İsrail'in Pazar akşamı saat 17.00 civarında işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesindeki bir konuta hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırının özel mülklerde de önemli hasara yol açtığı belirtildi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, daha önce saldırının Lübnan vatandaşlarının ve bölgedeki Hizbullah üyelerinin yaşadığı bir apartmanın dairesini vurduğunu bildirmişti.

Önemli bir Şii türbesine de ev sahipliği yapan Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesi, geçmişte de İsrail saldırılarının hedefi oldu.