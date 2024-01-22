İsrail\'in Şam\'a saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları için başkent Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

İsrail'in Şam'a yönelik saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarından Sadık Omidzade (Hüccetullah Omidvar), Devrim Muhafızları mensubu Hüseyin Muhammedi ve Muhammed Emin Samedi için başkent Tahran'daki Mahellati bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile yetkililerin yanı sıra İranlılar katıldı.

İsrail'in Şam'a yönelik saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin öldürülmesi

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İsrail'in Şam'daki hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey iki mensubunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu bilgisini paylaşmıştı.

İran resmi ajansı IRNA ise Devrim Muhafızları Ordusuna dayandırdığı haberinde saldırıda ölenlerin 5 kişi olduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırının "İran tarafından cevapsız bırakılmayacağını" ifade etti.

Reisi yayımladığı taziye mesajında ise saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları mensuplarının isimlerini Hüccetullah Omidvar, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi, Said Kerimi ve Muhammed Emin Samedi olarak açıklamıştı.