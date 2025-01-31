İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz" - Son Dakika
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İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz"

İsrail'in Hamas ile esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli Kuteybe Musellem, İsrail tarafından 1000 kere de tutuklansa yine de direnişten vazgeçmeyeceğini söyledi.

31.01.2025 00:46
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İsrail'in Hamas ile esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli Kuteybe Musellem, İsrail tarafından 1000 kere de tutuklansa yine de direnişten vazgeçmeyeceğini söyledi.

İsrail tarafından serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Musellem, serbest kalması karşılığında Filistinlilerin kanının akmasından dolayı buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

Musellem, "Sana sevinmiyorum dersem yalan söylemiş olurum ancak sevinemiyorum, çünkü hiçbir şeyden haberim yok. Ancak özetle sayı 60-70 bin şehit olabilir, bu bizim özgürlüğümüzün bedelidir." diye konuştu.

"Şehitlerin, devrimcilerin silahlarının ve kendilerinin kurtuluşunda emeği geçen her şerefli ve vatansever kişinin önünde saygıyla eğildiklerini" ifade eden Musellem, "Bizim özgürlüğümüz, kanlı özgürlüktür ve dolayısıyla biz utanıyoruz. Bu bizim yüce halkımızın kanıdır." dedi.

" Ramallah'tan ve Filistin toprağından 25 yıldan fazla önce ayrıldığını" kaydeden Musellem, 1984 yılından beri hapishanenin dışında sadece 7 yıl yaşadığını, hapishanede toplam 33 yıl kaldığını söyledi.

"Bu toprakların Filistin toprağı olduğunu, bedelinin ise kan, şehitler ve esirler olduğunu ve kendileri bedel ödemezse bu bedeli başkalarının ödemeyeceğini" dile getiren Musellem, eski Filistin Devlet başkanı Yasir Arafat ve eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya Sinvar gibi "Filistinli şehitlerin yolunda yürüdüklerini" belirtti.

En çok annesi Hadra'yı, eşini ve tüm yüce insanları özlediğini ifade eden Musellem, "Annemi ne kadar çok özledim, her zaman Allah'a, onu yaşatması ve uzun ömür vermesi, ayaklarını öpmem için dua ediyorum. Çünkü o mücadele etti ve benden ve tüm esirlerden daha çok bedel ödedi." diye konuştu.

Şimdiye kadar İsrail tarafından dört ya da beş defa tutuklandığını ve bundan sonra da daha kaç defa tutuklanacağını bilmediğini ifade eden Musellem, şöyle konuştu:

"Hapis beni etkilemeyecek. Ben hapishanede büyüdüm, 16 yaşımda hapisteydim. Bu, devrim okuludur, devrim üniversitesidir, biz hiç yenilmeyiz. Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli Musellem: 'Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz' - Son Dakika

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