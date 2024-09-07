İsrail'in Aktivistlere Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Aktivistlere Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, bugüne kadar işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra uluslararası sularda Filistinlilere destek veren birçok uluslararası aktivisti öldürdü.

07.09.2024 15:48
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İsrail, bugüne kadar işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra uluslararası sularda Filistinlilere destek veren birçok uluslararası aktivisti öldürdü.

İsrail, ABD ve İngiltere vatandaşları dahil farklı ülkeden aktivistleri öldürürken, sonuncusu dün Ayşenur Ezgi Eygi olmak üzere Türk aktivistler de İsrail şiddetinin kurbanı oldu.

Son yirmi yılda İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgali ve şiddeti derinleştirmesi uluslararası toplumdan tepki çekerken, Filistinlilere destek veren çok sayıda insan hakları savunucusu İsrail saldırılarının hedefi haline geldi.

Ayşenur Ezgi Eygi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehri yakınlarındaki Beyta beldesinde barışçı bir gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Filistinli aktivist Eymen Garib, "Filistin halkının barış içerisinde yaşaması için Filistin'e dayanışmaya geldi ama İsrail onu öldürdü." dedi.

Feza adlı Filistinlilerle dayanışma kampanyası kapsamında Filistin'e geldiği belirtilen Eygi'nin, Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Nablus'un Beyta'ya beldesine gittiği belirtildi.

İsrailli aktivist Jonathan Pollack ise Eygi'nin kendisinin gerisinde olduğunu ve yardım seslerini duyarak geriye koştuğunu anlatarak, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu ifade etti.

"Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu." diyen Pollack, Eygi'yi vuran İsrail askerinin onu başından hedef alarak vurduğunu aktardı.

Pollack, başından ölümcül bir yara alarak kanaması durdurulamayan Eygi'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Eygi'nin ölümü hakkında Pollack, "Bu Filistin halkının mücadelesine karşı yapılan baskının, İsrail'in Batı Şeria'da son aylarda şiddeti artırmasının ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın bir parçası." diyerek İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddete dikkati çekti.

ABD'li aktivist Rachel Corrie

ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te aktivist olduğunu belli eden turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafonla Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü.

Yabancı bir aktivist olduğu için İsrail'in yıkım araçlarını durdurabileceğini düşünen Rachel, buldozerini önlemeye çalıştı, ancak İsrail buldozeri Corrie'yi ezerek ölümüne yol çatı.

Corrie'nin ölümüne ilişkin ailesinin 2005'te İsrail mahkemelerinde açtığı dava ise sonuçsuz kaldı.

Şirin Ebu Akile

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri 51 yaşındaki Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Tom Hurndall

İngiliz foto muhabiri 22 yaşındaki Tom Hurndall, 13 Ocak 2004 tarihinde Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü.

Gazze'de Filistinli bir kızı kurşunlardan korumaya çalışan Hurndall'ın trajik ölümü sevenlerini derinden etkilerken, annesi Jocelyn Hurndall oğlu için "Yıldızlarla Boy Ölçüşmek: Tom Hurndall'ın Hayatı ve Trajik Ölümü" adlı kitabı kaleme aldı.

James Henry Miller

İngiltereli kameraman, yapımcı ve yönetmen 34 yaşındaki James Henry Miller, 2003 yılında BBC için belgesel çekmek üzere geldiği Gazze'nin Refah bölgesinde İsrail kurşunlarına hedef oldu.

Miller'ın elinde beyaz bayrak tuttuğu ve "basın" yazılı yeleği giydiği halde İsrail askerleri tarafından boynundan vurulduğu belirtildi.

Mavi Marmara şehitleri

İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve Gazze'de yaptırılan birçok kalıcı eserle yaşatılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Aktivistlere Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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