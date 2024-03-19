İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında mahsur kalan Filistinliler iftar edecek yiyecek bulamıyor

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İsrail ordusunun dün sabah İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan Filistinlilerin iftar edecek yiyecek ve içecek bulamadığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtildi.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan insanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan hasta, sağlık çalışanları ve yerinden edilmiş sivillerin kurtarılması için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail ordu güçleri dün sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.