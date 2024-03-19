İsrail ordusunun dün sabah İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan Filistinlilerin iftar edecek yiyecek ve içecek bulamadığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtildi.
Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan insanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan hasta, sağlık çalışanları ve yerinden edilmiş sivillerin kurtarılması için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.
İsrail ordu güçleri dün sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.
Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında mahsur kalan Filistinliler iftar edecek yiyecek bulamıyor - Son Dakika
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.
Sizin düşünceleriniz neler ?