İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresine iftar saatinde yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail'in saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli ise başka mahallelere sığındı. Şifa Hastanesi'ne yakın konut olarak kullanılan birçok bina da kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu saldırılarına devam ederken, bölgede binlerce insanın mahsur kaldığı ve yiyecek-içecek sıkıntısı yaşandığı belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise saldırılarla Hamas'a baskı kurmaya çalıştıklarını savundu.

20.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresine iftar saatinde düzenlediği yoğun saldırılar sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, iftar saatinde Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi çevresine yoğun top atışıyla saldırılar düzenledi.

Bölgenin birçok yerinde yangınlara sebep olan saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli de Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah, ez-Zeytun, eş- Şucaiye ve el-Sabra mahallelerine sığındı.

Şifa Hastanesi'ne yakın konut olarak kullanılan birçok bina da İsrail ordusunun saldırılarıyla kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bölgede, sokaklarda çok sayıda cansız bedenin olduğu ve binlerce insanın da bölgede mahsur kalmış durumda olduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi ve muhitinde mahsur kalan Filistinliler, yiyecek ve içecek bulamadıklarını belirtiyorlar.

İsrail: Şifa Hastanesi'ne saldırılarla müzakerelerde Hamas'a baskı kurmaya çalışıyoruz

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Şifa Hastanesi'ne saldırılarla müzakerelerde Hamas'ın üzerine baskı kurmaya çalıştıklarını savundu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, beraberindeki komutanlarla birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde durum değerlendirmesi yaptı.

Halevi, saldırılarda "Hamas liderliğini vurmak ve müzakerelere baskı yapmak" olmak üzere iki konuda başarılı olduklarını iddia ederek, saldırıların ve liderlerini hedef almanın Hamas'a baskı yapmak ve müzakereleri baskı altına almak açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni komuta merkezine çevirdiğini iddia eden ve üst düzey isimlerini hedef almak için operasyon düzenlediklerini söyleyen Halevi, "Mahkumları tercih ediyoruz, onlar sorguda önemli kartlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a mağlup oldu
    23:22 Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a mağlup oldu

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan son maçta Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a 80-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılılar sezonu 9. sırada tamamladı.

  • AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı
    23:22 AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için yeni noterlikler kurulacağını açıkladı

    AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacağını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayıyla Kütahya Merkeze 4'üncü, Tavşanlı ilçesine 4'üncü, Simav ilçesine 2'nci ve Gediz ilçesine 2'nci noterlikler faaliyete geçirilecek.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İznik'te Vatandaşlarla Buluştu
    23:22 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İznik'te Vatandaşlarla Buluştu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa İznik'te iftarda vatandaşlarla buluştu ve iftar sonrası İznik'te bulunan Roma Tiyatrosu'nu ziyaret etti.

  • Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'yı destekliyor
    23:19 Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'yı destekliyor

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'nın seçimleri kazanacağına inandığını söyledi. İnce, Nazilli'ye gelerek Çetinkaya'ya destek verdi ve partisinin üçüncü bir yol olduğunu vurguladı. İnce, Çetinkaya'nın ilçeyi ayağa kaldıracağına inandığını belirtti.

  • Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı mağlup etti
    23:17 Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı mağlup etti

    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. İlk periyodu 23-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 19 sayı farkla kazandı. Calathes, maçta 435 top çalma ile THY Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

  • Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı, Yaralı
    23:17 Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kadına Çarptı, Yaralı

    Elazığ'ın merkezinde, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi yan yolunda bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Turgut Altınok, mal varlığı iddialarına açıklık getirdi
    23:12 Turgut Altınok, mal varlığı iddialarına açıklık getirdi

    AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili iddialara açıklık getirdi. Altınok, mal beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve manipülatif çabaların bir sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca, çirkin davranışlara devam edenler hakkında yasal süreç başlatılacağını ifade etti.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden işçileriyle iftar yaptı
    23:11 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden işçileriyle iftar yaptı

    Bakan Işıkhan, Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Garp Linyitleri İşletmesi'ne bağlı maden ocağında, yerin 100 metre altında maden işçileriyle birlikte iftar yaptı. İftarın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, yerin 500 metre altına inerek üretim alanında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti
    23:11 CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 10 gün kala, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, partisinden istifa etti. İl Başkanlığı görevini 2 yıla yakın süredir yürüten Atik'in istifası sürpriz oldu.


21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
20:50 Şivan Perwer, Aynur Doğan’a ’Keça Kurdan’ şarkısını yasakladı Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı
19:02 Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 23:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement