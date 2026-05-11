İsrail'in Sınır İhlalleri Çobanları Endişelendiriyor

11.05.2026 12:42
Kuneytra'daki İsrail askerlerinin ihlalleri, hayvancılıkla geçinen çobanların yaşamını tehdit ediyor.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, İsrail askerlerinin sınır hattını ihlal ederek gerçekleştirdiği sızmalar, bölge sakinleri ile meralarda hayvancılıkla geçinen çobanlar arasında endişe ve korkuya neden oluyor.

Kuneytra ili ve kırsalındaki baskınlarını artıran İsrail ordusu, Suriyeli bölge sakinlerine yönelik sorguya çekme, darbetme, alıkoyma ve psikolojik baskı gibi ihlallerini artırarak sürdürüyor.

İsrail ordusu sınır hattında sadece askeri tahkimat yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sivillerin yaşam alanlarına girerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan sivilleri alıkoyuyor.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sürdüren çobanlar ise İsrail'in ihlallerinden en fazla olumsuz etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Çobanlar, bölgeye sızan İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hayvanları meralarda otlatamadıklarını ve geçim kaynaklarının tehlike altında olduğunu belirtiyor.

"Burası Suriye toprağı, İsrail toprağı değil"

Kuneytra'ya bağlı Rasem el Halebi köyünde yaşayan 70 yaşındaki Muhyiddin Şebat, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ancak İsrail ordusunun baskın ve saldırılarından duydukları endişe nedeniyle meralara çıkamaz hale geldiklerini söyledi.

İsrail askerlerinin köye girerek camilere ve evlere baskın düzenlediğini belirten Şebat, "Camilere girdiler, kutsalımızı ihlal ettiler ve evleri tek tek aradılar. Çocuklar ve kadınlar büyük korku yaşıyor. Biz kendi halimizde yaşamak istiyoruz. Burası Suriye toprağı, İsrail toprağı değil. Köyümüzde İsrail askeri görmek istemiyoruz." dedi.

"Hayvanlarımızı otlatmamıza izin vermiyorlar"

Asbah köyü sakinlerinden hayvancılıkla uğraşan Feyiz Adlullah de kızını hastaneye götürürken İsrail askerlerinin aracına ateş açtığını belirtti.

Adlullah, "Hayvanlarımızı otlatmamıza izin vermiyorlar. Yollarda durdurup sorguluyorlar, kim olduğumuzu, kimlerle bağlantımız olduğunu soruyorlar. Bazen darp ve gözaltı olayları yaşanıyor. Küçük kızım hastalandığında hastaneye giderken yolda aracımı durdurup ateş açtılar. Çocuğumu zamanında hastaneye ulaştıramadım." diye konuştu.

"Baskılar yüzünden birçok çoban bölgeyi terk etmek zorunda kaldı"

Çobanlık yapan Ahmed Şebat ise sınır hattına 2 buçuk kilometre mesafede yaşadıklarını ve İsrail sızmalarının hem güvenlik hem de ekonomik kriz yarattığını belirtti.

Şebat, "Hayvanlar merada rahatsız ediliyor, meralarda çobanlar sürekli takip altında. Telefonlarımız kontrol ediliyor. Bu baskılar nedeniyle birçok çoban bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." dedi.

İsrail ordusu, Esed rejimin devrilmesinin ardından sınır hattında çoğu çoban ve çiftçi olmak üzere 40'tan fazla Suriyeli sivili alıkoyarak sorgulamıştı. Bu kişilerin bir kısmı serbest bırakılırken, bazılarından ise hala haber alınamıyor.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye topraklarına sızarak Kuneytra sınır hattı boyunca en az 11 askeri nokta kuran İsrail ordusu, "Alfa Hattı" olarak bilinen ateşkes hattını aşarak Suriye toprakları içinde hendekler kazmış ve tank yolu inşa etmişti.

Kaynak: AA

