İsrail'in Su Kuyularına Saldırısı: 70 Bin Filistinli Mağdur

Kudüs Su İşleri İdaresi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ayn Samiye'de su kuyularına saldırmaları sebebiyle 70 binden fazla Filistinliye su hizmeti verilemediğini açıkladı.

Kudüs Su İşleri İdaresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hayati önem taşıyan tesislere saldırılarını tırmandırması sebebiyle Kefr Malik'in doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde bulunan kuyulardan ve istasyonlardan su pompalanması durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Saldırgan İsraillilerin, elektrik şebekeleri, ekipmanlar, iletişim sistemleri ve gözetleme kameralarını hedef alan saldırıları neticesinde Aynı Samiye'deki su sistemi üzerinde "teknik ve idari kontrolün kaybedildiği" belirtildi.

Gaspçı İsraillilerin saldırıları nedeniyle Ramallah ve el-Bire'nin kuzey ve doğu bölgelerindeki çok sayıda Filistin kasaba ve beldesine su verilemediğinin altı çizildi.

Bölgede internet ve iletişim hizmetinde kesintiler yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, bu durumun teknik desteğe erişim ile su pompalama istasyonlarının yeniden faaliyete geçirilmesini zorlaştırdığı, saha ekiplerini korumasız bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin hayatını zorlaştıran saldırılarının durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde "70 binden fazla Filistinlinin en temel haklarından biri olan suya erişiminin engellenmesinin insani bir felakete yol açacağı" uyarısı yapıldı.

Filistin'in su kaynaklarına uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in su kaynaklarını hedef aldığı "sistematik sabotaj politikasının" durdurulması için "ciddi baskı" yapılması istendi.

Filistin tapraklarını gasbeden İsrailliler, son dönemde Batı Şeria'nın doğu kısmında yer alan, Ramallah'ın doğusundaki beldelere su sağlayan Ayn Samiye'deki 6 su kuyusuna yönelik saldırılarını artırdı.

Gaspçı İsrailliler, 14 Temmuz'da da Ayn Samiye su kuyularına saldırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.