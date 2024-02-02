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İsrail'in Suriye'ye saldırısında bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubu öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye saldırısında bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubu öldürüldü

İsrail\'in Suriye\'ye saldırısında bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubu öldürüldü

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Said Alidadi hayatını kaybetti. Alidadi'nin Suriye'de askeri danışman olarak bulunduğu belirtildi.

02.02.2024 13:37
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İsrail'in Suriye'ye saldırısında bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine sabah saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Said Alidadi adlı Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti.

Alidadi'nin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye saldırısında bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubu öldürüldü - Son Dakika


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