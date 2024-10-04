İsrail'in Tulkerim'e Hava Saldırısı

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RAMALLAH, 4 Ekim (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı kısa açıklamada, İsrail'in Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nı hedef alan hava saldırısında en az 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Tulkerim kampındaki El Hamam mahallesinde bir kafeye baskın düzenlediğini söyledi. Tulkerim'deki Filistinli grupların koordinatörü Faisal Salama, Xinhua'ya yaptığı açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Perşembe günü yaptığı kısa açıklamada, IDF ve İsrail Güvenlik Ajansı'nın ortak operasyonunun bir parçası olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tulkerim'de bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Ekim ayında Gazze'deki çatışmaların patlak vermesinin ardından Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, köylerinde ve mülteci kamplarında tansiyon yükselirken silahlı çatışmalar artıyor.