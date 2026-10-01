İsrail'in turizm reklamındaki Filistin'siz harita Los Angeles Times'ta tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in turizm reklamındaki Filistin'siz harita Los Angeles Times'ta tepki çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles Times'ta İsrail Turizm Bakanlığı'nın finanse ettiği belirtilen reklamdaki harita, Gazze ve Batı Şeria'yı yok sayıp Golan Tepeleri'ni İsrail sınırında gösterdi. Sosyal medyada gazeteye tepki yağdı; LA Times Studios'un yan şirket olduğu savunuldu, gazeteden açıklama yok.

İşgal altındaki Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarını yok sayan bir haritanın yer aldığı İsrail hükümetine ait turizm reklamının Amerikan Los Angeles Times gazetesi tarafından yayımlanması tepkilere neden oldu.

Amerikan gazetesi Los Angeles Times'ta yayımlanan, "ücretli program" olarak etiketlenen ve gazetenin markalı içerik birimi LA Times Studios tarafından hazırlanan içeriğin, İsrail Turizm Bakanlığı'nın resmi turizm kampanyası tarafından finanse edildiği belirtiliyor.

"İsrail: Yaratılış Ülkesi" başlığını taşıyan içerikte kullanılan haritada, Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölgenin tamamının "İsrail'e ait" olduğu iddia edilerek Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze yok sayılıyor.

İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri de haritada İsrail sınırları içinde gösteriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu içeriği yayımlayan Los Angeles Times gazetesini, "Filistin'i haritadan silme operasyonunun parçası" ve "İsrail işgalini ve soykırımını turizm ambalajıyla aklamakla" suçlarken gazeteden resmi açıklama gelmedi.

Gazetenin muhabiri James Queally, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Açık olmak gerekirse, Los Angeles Times bunu yapmıyor. LA Times Studios, sahibimizin bizim markamızı kullanarak her türlü reklam, sponsorlu içerik ve bizim hiçbir dahlimiz olmayan gazetecilik dışı işler için yönettiği bir yan şirket yapıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yasalarında bu reklamı yasaklayan bir hüküm olmasa da harita uluslararası hukuka aykırı düşüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu tüm yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve yasa dışı olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin durdurulmasını talep eden bir karar çıkarmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024'te İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğuna ve devletlerin bunu tanımaması gerektiğine hükmetmişti.

İngiltere'nin reklam düzenleyicisi "Reklam Standartları Kurumu", Mart 2012'de İsrail Hükümeti Turizm Ofisi tarafından yayımlanan bir basın reklamı hakkında şikayetler üzerine Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'ni İsrail topraklarında gösteren haritayı içeren reklamın yayından kaldırılması kararı almıştı.

Kaynak: AA
Los Angeles Timesİnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinPolitikaTurizmİsrailGüncelTimesGazzeMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:34:18. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail'in turizm reklamındaki Filistin'siz harita Los Angeles Times'ta tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei