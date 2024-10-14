İsrail'in UNIFIL Üslerine Saldırısı Kınandı - Son Dakika
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İsrail'in UNIFIL Üslerine Saldırısı Kınandı

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'in UNIFIL üslerine saldırılarını kınadı.

14.10.2024 22:49
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Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine saldırmasından derin endişe duyduklarını, bu saldırıların hemen durmasını istediklerini ve UNIFIL'in güvenliğine yönelik tehditleri de kınadıklarını bildirdi.

Dört Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in, Lübnan'da BM Barış Gücü'nü hedef almasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsrail ordusunun, UNIFIL üslerine düzenlediği ve birkaç barış gücü askerinin yaralanmasına yol açan son saldırıların ardından derin endişemizi belirtiyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada, UNIFIL'e yönelik her türlü kasıtlı saldırının, uluslararası insancıl hukuka ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu ve barış güçlerinin korunmasının, çatışmanın tüm taraflarının sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i ve tüm tarafları, UNIFIL personelinin emniyetini her zaman sağlamaya ve UNIFIL'in görevini yapmaya devam etmesine saygı duymaya çağırıyoruz. UNIFIL'in Güney Lübnan'da istikrar konusunda oynadığı temel rolü yeniden teyit ediyoruz. Silahlı çatışmaların çözümünde ve insani etkilerinin hafifletilmesinde BM'nin önemini vurguluyoruz."

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in UNIFIL Üslerine Saldırısı Kınandı - Son Dakika

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