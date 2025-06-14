(ANKARA) - İsrail, İran'a havadan saldırılarına yeniden başladı. İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İranlı kaynaklar, İran'da en az 6 noktanın hedef alındığını açıkladı.
İsrail, İran'a havadan saldırmaya tekrar başladı. İran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Tahran semalarında İsrail'den fırlatılan saldırı araçları gökyüzünde imha edildi. İsrail'den ateşlenen bazı füzelerin Tahran'ın batısına isabet ettiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail, İran'a Hava Saldırılarına Yeniden Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?