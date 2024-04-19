İsrail İran'a Saldırı Düzenledi, İsfahan'daki Hava Üssü Hedef Alındı - Son Dakika
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İsrail İran'a Saldırı Düzenledi, İsfahan'daki Hava Üssü Hedef Alındı

İsrail İran\'a Saldırı Düzenledi, İsfahan\'daki Hava Üssü Hedef Alındı

İsrail, İran'ın nükleer tesislerinin de bulunduğu İsfahan kentindeki bir hava üssüne saldırı düzenledi. İran kaynakları, bölgede üç patlama sesi duyulduğunu ve İran hava savunmasının bazı insansız hava araçlarını vurduğunu aktardı. İran'ın geçtiğimiz hafta İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail'in karşılık vermesi bekleniyordu.

19.04.2024 07:26  Güncelleme: 07:28
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(ANKARA) – İsrail sabaha karşı İran'a saldırı düzenledi. İran'ın nükleer tesislerinin de olduğu İsfahan kentindeki bir hava üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. İran kaynakları bölgede üç patlama sesi duyulduğu, İran hava savunmasının bazı insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini aktardı.

İran'ın geçtiğimiz hafta İsrail'e İHA, seyir füzeleri ve balistik füzelerle düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail'in karşılık vermesi bekleniyordu. Cuma günü sabaha karşı İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran haber ajansları bu patlama seslerinin insansız hava araçlarına karşı harekete geçen İran hava savunma toplarının hedeflerini vurmasından kaynaklandığı yönünde İranlı yetkililere ve yerel kaynaklara dayandırılan haberler geçti.

FARS, İRANLI YETKİLİLERE DAYANDIRDI: NÜKLEER TESİSTE HASAR YOK

İsfahan'da İsrail saldırısına hedef olan bölgede İran'ın bir nükleer tesisi bulunuyor, saldırının da bu tesisi hedeflediğine kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada yayılan ve kaynağı teyit edilememiş bazı patlama görüntülerinde bir hava saldırısının ardından sirenlerin çaldığı ve bir tesiste büyük çaplı bir patlama meydana geldiği görülüyor. Ancak İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İranlı yetkililerin "İsfahan'daki nükleer tesis tamamen güvenlidir. Bazı yabancı medyanın bu tesisteki olayla ilgili haberi yanlıştır" şeklindeki açıklamasını yayınladı.

İran devlet haber ajansı IRNA, olası hedeflere karşı ülkenin bazı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu bilgisini aktardı. IRNA muhabirlerinin tüm bölgelerde herhangi bir hava tehdidinden kaynaklanan büyük çaplı bir patlama veya isabet tespit etmediği bildirildi. Yine, İsfahan'daki önemli tesislerin güvenli olduğu yönünde haberler aktarıldı.

İran devlet televizyonu da ülkedeki tüm sivil uçuşların askıya alındığını duyurdu. İran ajansları Tahran, İsfahan ve Şiraz'a sivil hava trafiğinin askıya alındığını ancak bunun uçuş iptali anlamına gelmediğini bildirdi. Yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmesi gerektiği belirtildi. Sosyal medyada İran'ın çeşitli kentlerinden çok sayıda kullanıcı siren seslerinin duyulduğu videolar paylaşmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail İran'a Saldırı Düzenledi, İsfahan'daki Hava Üssü Hedef Alındı - Son Dakika

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