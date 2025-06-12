İsrail İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail İran'a Saldırı Hazırlığında

12.06.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in birkaç gün içinde İran'a askeri operasyon planladığı iddia edildi, ABD teyakkuzda.

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti.

ABD-İran görüşmelerinin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklaması ve ABD'nin Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin vermesi gelişmelerinin ardından bölgeye ilişkin gündem durulmuyor.

NBC News'un haberinde, İsrail'in, İran'a saldırı planına ilişkin konuşan yetkililerin iddialarına yer verildi.

Söz konusu iddialarda ise, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri harekat düzenlemeyi planladığı ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.

NYT de İsrail'in saldırıya hazırlandığını öne sürdü

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde de, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü.

Öte yandan yetkililer, hazırlanan saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin olası bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

ABD'li kıdemli bir donanma yetkilisi, ABD'nin birkaç haftadır Umman Denizi'nde tuttuğu "Carl Vinson" adlı uçak gemisinin konumunu değiştirmeye yönelik planları olmadığını söyledi.

Orta Doğu'daki personel kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Operasyon, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.