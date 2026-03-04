İsrail, İran'a Saldırılarına Devam Edecek

İsrail ordusunun, İran'a düzenlediği saldırıları, yönetimi sistematik olarak zayıflatmak amacıyla en az bir veya iki hafta daha sürdürmeyi planladığı öne sürüldü.

The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusunun en az bir veya iki hafta daha sürdüreceği saldırılarda İran yönetimine ait binlerce hedefi vuracağı aktarıldı.

İsrail'in İran yönetimini ve askeri tesislerini sistematik olarak zayıflatmayı hedeflediği vurgulandı.

Öte yandan İsrail ordusundan yetkililerin ABD ile birlikte başlattıkları saldırının ardından İran'ın misillemesine hedef olan Körfez ülkelerinin saldırılara katılacağı değerlendirmesinde bulunduğu iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.