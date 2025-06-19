İsrail-Iran Çatışmasında Artan İnsan Hakları İhlalleri - Son Dakika
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İsrail-Iran Çatışmasında Artan İnsan Hakları İhlalleri

19.06.2025 17:23
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların siviller üzerindeki etkilerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " (İran ile İsrail arasında devam eden saldırılar) Bu tırmanan mantıksızlık sarmalından kurtulmanın tek yolu azami itidal, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyetle müzakere masasına geri dönmektir." ifadelerini kullandı.

Türk, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in İran genelinde devam eden geniş çaplı saldırıları ve İran'ın buna yanıt olarak başlattığı füze ve insansız hava aracı saldırıları, siviller üzerinde ciddi insan hakları ile insani etkiler oluşturuyor." ifadelerini kullanan Türk, saldırıların, tüm bölgeyi "alevler içinde" bırakma riski taşıdığına vurgu yaptı.

Türk, karşılıklı saldırıların askeri hedeflerin ötesine geçerek ciddi zararlara yol açtığını belirterek, "Saldırılar sivilleri öldürdü ve yaraladı; tıbbi altyapı, konutlar, su boru hatları ile petrol ve gaz tesisleri gibi çok sayıda sivil unsur zarar gördü." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki son resmi verilere göre 224 kişinin öldüğünü hatırlatan Türk, insan hakları yetkililerinin bu sayının iki katından fazla olduğunu bildirdiğini belirtti.

Türk, "İsrail'deki resmi rakamlar en az 24 kişinin öldüğünü ve 840'tan fazla kişinin yaralandığını belirtiyor. Başkentin geniş kesimlerini kapsayan tahliye uyarılarının ardından Tahran'da çok sayıda ve artan sayıda sivil yerinden ediliyor. Her iki tarafı da bağlayan uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini hatırlıyorum; bunlar, düşmanlıkların yürütülmesinde ayrımcılık, orantılılık ve önlemler ilkelerine tam saygı gösterilmesini talep ediyor ve sivillere veya sivil nesnelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra kasıtlı saldırıları da yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılardan sivillerin etkilenmesini görmenin dehşet verici olduğunu vurgulayan Türk, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin tehdit ve kışkırtıcı söylemlerinin, sivillere zarar verme konusunda "endişe verici bir niyeti" ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk, "Bu tırmanan mantıksızlık sarmalından kurtulmanın tek yolu azami itidal, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyetle müzakere masasına geri dönmektir." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-Iran Çatışmasında Artan İnsan Hakları İhlalleri - Son Dakika

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