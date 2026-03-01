İsrail, İran'da 40 Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti - Son Dakika
İsrail, İran'da 40 Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti

01.03.2026 13:46
İsrail ordusu, Tahran'da düzenlenen saldırılarda 40 üst düzey İran komutanının öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de ölenler arasında olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

