İsrail, İran İHA'larını Engelledi

İsrail ordusu, bugün ülkeye yönelik saldırılara misilleme olarak İran tarafından fırlatılan yaklaşık 40 insansız hava aracını (İHA) engellediğini öne sürdü.

Bu sabah İran'dan fırlatılan bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Beyt Şan kentinde bir binaya isabet etmesinin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA'ları durdurma konusunda yüzde 99'luk bir başarı oranı yakaladıkları iddia edildi.

Bugün İran'dan fırlatılan yaklaşık 40 İHA'nın engellediğini açıklayan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başladığı 13 Haziran'dan beri bu sayının toplam 470'ten fazla olduğunu ileri sürdü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.