İsrail: İran ile Anlaşma Olmaması Daha İyi - Son Dakika
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İsrail: İran ile Anlaşma Olmaması Daha İyi

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İsrail Enerji Bakanı Cohen, ABD-Iran anlaşmasının olmalarının kendileri için avantaj olacağını ifade etti.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmamasının Tel Aviv için daha iyi olacağını belirtti.

Kanal 14 televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Cohen, Hürmüz Boğazı üzerine ABD ile görüşmeler yürüten İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Cohen, "Bence bizim açımızdan bir anlaşma olmaması daha iyi olur. İran'a baskı yapmaya devam edebiliriz." dedi.

"Rejimin düşmesine yol açacak tüm tohumları ektiğimizden emin olduk." ifadesini kullanan Cohen, Tahran yönetiminin iki veya üç yıl sonra devrileceğini ileri sürdü.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD olmadan İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu ve hazırlık yaptığını iddia etmişti.

İran-ABD çatışmaları ve Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti.

ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, İsrail, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: İran ile Anlaşma Olmaması Daha İyi - Son Dakika

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