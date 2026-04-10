İsrail, Trump'tan Yeşil Işık Alınca Lübnan'a Yıkıcı Saldırı Başlattı

10.04.2026 23:00
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'tan aldığı bilgiyle İran ile ateşkes ilan etti. Ancak, Lübnan'daki operasyonlara devam eden İsrail, bölgedeki askeri saldırılarını hızlandırdı. İran'ın tepkisi ve savaş yorgunluğu, Netanyahu'nun liderliğine yönelik eleştirileri artırdı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çarşamba gecesi İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'tan bir telefon aldı ve İran ile savaşta ateşkes ilan edileceğini öğrendi. Netanyahu sürece katılmayı kabul etti, ancak Tel Aviv kanadı anlaşmayı geç öğrenmekten memnun değildi. Netanyahu'nun en önemli talebi, Lübnan'daki operasyonlara devam etmekti; Trump'tan 'yeşil ışık' alan İsrail, Lübnan'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattı ve 10 dakikada 100 hedefi vurdu.

Bu bombardıman, İran'dan öfkeli bir yanıt gelmesine yol açtı; füze ve İHA saldırıları, yeni ilan edilen ateşkesi sarstı. İsrail, Hizbullah'a karşı operasyonlarını sürdürüyor, ancak savaş yorgunluğu ve eleştiriler artıyor. Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnan ile müzakerelere başlayacağını açıkladı, ancak uzun vadeli anlaşma umudu düşük.

Gazze'de Hamas direniyor ve İran'a karşı savaşın beklenen darbeyi vuramadığı belirtiliyor. Netanyahu, savaşın başarılı olduğunu savunurken, ABD-İsrail bombardımanı İran'da 20 binden fazla saldırı gerçekleştirdi, ancak rejim boyun eğmedi. İran, bölgesel tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail Muhalefet Lideri Lapid, Netanyahu'nun savaş kazanmaktan aciz olduğunu ifade etti. Uzmanlar, İsrail'in stratejik planlama eksikliğini ve askeri yöntemlere aşırı güvenini eleştiriyor. İran'ın nükleer programı zayıflatılsa da, rejim ABD taleplerine direniyor ve nükleer silah üretme riski artıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
