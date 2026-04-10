İsrail, Trump'tan Yeşil Işık Alınca Lübnan'a Yıkıcı Saldırı Başlattı

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çarşamba gecesi İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'tan bir telefon aldı ve İran ile savaşta ateşkes ilan edileceğini öğrendi. Netanyahu sürece katılmayı kabul etti, ancak Tel Aviv kanadı anlaşmayı geç öğrenmekten memnun değildi. Netanyahu'nun en önemli talebi, Lübnan'daki operasyonlara devam etmekti; Trump'tan 'yeşil ışık' alan İsrail, Lübnan'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattı ve 10 dakikada 100 hedefi vurdu.

Bu bombardıman, İran'dan öfkeli bir yanıt gelmesine yol açtı; füze ve İHA saldırıları, yeni ilan edilen ateşkesi sarstı. İsrail, Hizbullah'a karşı operasyonlarını sürdürüyor, ancak savaş yorgunluğu ve eleştiriler artıyor. Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnan ile müzakerelere başlayacağını açıkladı, ancak uzun vadeli anlaşma umudu düşük.

Gazze'de Hamas direniyor ve İran'a karşı savaşın beklenen darbeyi vuramadığı belirtiliyor. Netanyahu, savaşın başarılı olduğunu savunurken, ABD-İsrail bombardımanı İran'da 20 binden fazla saldırı gerçekleştirdi, ancak rejim boyun eğmedi. İran, bölgesel tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail Muhalefet Lideri Lapid, Netanyahu'nun savaş kazanmaktan aciz olduğunu ifade etti. Uzmanlar, İsrail'in stratejik planlama eksikliğini ve askeri yöntemlere aşırı güvenini eleştiriyor. İran'ın nükleer programı zayıflatılsa da, rejim ABD taleplerine direniyor ve nükleer silah üretme riski artıyor.