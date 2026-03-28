İsrail, İran'ın Savunma Sanayisine Saldırı Yapacak
İsrail, İran'ın Savunma Sanayisine Saldırı Yapacak

28.03.2026 21:38
İsrail, İran'ın askeri sanayisine yönelik saldırı tehditiyle önemli hedefleri vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gelecek günlerde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatıyla hafta sonu İran'ın askeri sanayisine yönelik zararları derinleştirdiklerini ileri sürdü.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine yönelik saldırıyı tamamlayacağız." ifadesini kullanan Defrin, İran'ın askeri üretim kapasitesinin büyük bölümünü yok edeceklerini, bunların yeniden inşa edilmesinin uzun zaman alacağını savundu."

Defrin, dün İran'ın havacılık üzerine üretim yapan iki büyük fabrikasını ve bir uranyum tesisini hedef aldıklarını iddia etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü İsrailli asker, Filistinli babayı çocuğunun gözü önünde dövdü
İşte Ufuk Özkan’ın son hali İşte Ufuk Özkan'ın son hali
Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı

21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
