İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, İran\'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
06.03.2026 16:27  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, İran\'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Haber Videosu

İsrail ordusu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'daki üst düzey yetkililer tarafından kullanılmaya devam eden yeraltı komuta merkezini vurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağının hedef alındığını açıkladı. İsrail askeri yetkilileri, operasyon kapsamında sığınağın yaklaşık 50 savaş uçağıyla bombalandığını duyurdu.

"100 BOMBA ATILDI" İDDİASI

İsrail Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda, İran yönetiminin üst düzey isimlerinin toplandığı öne sürülen bölgeye yaklaşık 100 bomba bırakıldığı iddia edildi. İsrail ordusu, söz konusu sığınağın imha edilmesinin İran'ın komuta ve kontrol kapasitesine ciddi zarar verdiğini savundu.

SAVAŞI BURADAN YÖNETİYORLARDI

Askeri kaynaklar, yeraltı sığınağının liderlik yerleşkesinin altında inşa edildiğini ve İran yönetimi tarafından savaşın yönetilmesi için güvenli bir acil durum merkezi olarak kullanıldığını belirtti. Kaynaklar ayrıca Ayetullah Ali Hamaney'in bu sığınağı kullanmaya fırsat bulamadan hayatını kaybettiğini öne sürdü.

TÜM GÖZLER BÖLGEDE

Bölgede gerilim tırmanırken saldırıya ilişkin İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahran'daki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Ayetullah Ali Hamaney, İsrail, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu - Son Dakika

ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:56:14. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.