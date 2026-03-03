İsrail, İran Uzmanlar Meclisi'ne Saldırdı

(ANKARA) - İsrail, öldürülen eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in halefini seçecek olan İran Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binasına saldırı düzenledi.

İran'ın resmi haber ajanslarından Tasnim, Kum'daki Uzmanlar Meclisi binasının saldırıya uğradığını bildirdi. Haberde dün gece Tahran'daki Uzmanlar Meclisi binasının da ABD ve İsrail tarafından hedef alındığı aktarıldı.