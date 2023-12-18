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İsrail, İran ve Hizbullah'ı Siber Saldırıyla Suçladı - Son Dakika
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İsrail, İran ve Hizbullah'ı Siber Saldırıyla Suçladı

İsrail, Safed kentindeki bir tıp merkezine düzenlenen siber saldırının arkasında İran ve Hizbullah'ın olduğunu iddia etti. Saldırı, İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Sağlık Bakanlığı ve hastane personelinin ortak çalışmasıyla engellendi, ancak bazı hassas bilgilerin çalındığı belirtildi.

İsrail, İran ve Hizbullah\'ı Siber Saldırıyla Suçladı
18.12.2023 - 13:40,
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İsrail, ülkenin kuzeyinde yer alan Safed kentindeki bir tıp merkezine düzenlenen siber saldırının arkasında İran ve Hizbullah'ın olduğunu ileri sürdü.

Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Ulusal İnternet Müdürlüğü konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, kasım ayında Safed kentindeki Ziv Tıp Merkezi'ni hackleme girişiminin arkasında İran ve Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı bir hacker grubunun olduğu iddia edildi.

Saldırının ilgili birimler, İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Sağlık Bakanlığı ve hastane personelinin ortak çalışmasıyla engellendiği kaydedilen açıklamada, ancak hacker grubunun hastane sistemlerinde saklanan bazı hassas bilgileri çaldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Ulusal İnternet Müdürlüğünün açıklamasında, hacker grubunun adı ve olayın yayımlanmasındaki gecikmenin nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, İran ve Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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