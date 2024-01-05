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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli Türkiye'de yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri tespit edildi. 34 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad\'a çalışan 34 şüpheli Türkiye\'de yakalandı
05.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:22
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İSRAİL İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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