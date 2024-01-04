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İsrail Kamuoyu, Gazze Şeridi'ndeki Soykırımı Kışkırtan İsimler Hakkında Dava Açılmasını İstiyor - Son Dakika
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İsrail Kamuoyu, Gazze Şeridi'ndeki Soykırımı Kışkırtan İsimler Hakkında Dava Açılmasını İstiyor

İsrail kamuoyunun önde gelen isimleri, ülkedeki yargının şimdiye kadarki sessizliğini kınayarak, yargı mercilerini Gazze Şeridi sakinlerine 'soykırımı' kışkırtan eski ve mevcut bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler ve ünlüler hakkında dava açmaya çağırdı.

İsrail Kamuoyu, Gazze Şeridi\'ndeki Soykırımı Kışkırtan İsimler Hakkında Dava Açılmasını İstiyor
04.01.2024 - 17:59,
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İsrail kamuoyunun önde gelen isimleri, ülkedeki yargının şimdiye kadarki sessizliğini kınayarak, yargı mercilerini Gazze Şeridi sakinlerine "soykırımı" kışkırtan eski ve mevcut bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler ve ünlüler hakkında dava açmaya çağırdı.

Uluslararası hukuk uzmanı İsrailli avukat Michael Sfard, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kamuoyunun önde gelen isimlerinden oluşan 15 kişinin geçen hafta hükümetin hukuk danışmanı Ghali Behrab Mayara'ya bir mektup gönderdiğini belirtti.

Mektubu imzalayanlar arasında büyükelçiler, eski milletvekilleri, gazeteciler ve akademisyenlerin yer aldığını ifade eden Sfard, mektupta, Gazze nüfusunun imhası, sınır dışı edilmesi ve etnik temizliği çağrısında bulunan tanınmış kişiler ve seçilmiş yetkililere karşı harekete geçilmesi ve haklarında dava açılması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurgulamıştı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin "gönüllü göç" ettirilmesini istemişti.

Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulunmuştu.

Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede "Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Kamuoyu, Gazze Şeridi'ndeki Soykırımı Kışkırtan İsimler Hakkında Dava Açılmasını İstiyor - Son Dakika
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