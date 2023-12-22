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İsrail Keskin Nişancıları Gazze'deki Hastanede Çalışanı Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Keskin Nişancıları Gazze'deki Hastanede Çalışanı Öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde çalışan bir görevli kadını hedef alarak öldürdü. Hastanede bulunanlar su, yiyecek ve ilaca erişemiyor ve alıkoyma ve işkenceye maruz kalıyor.

İsrail Keskin Nişancıları Gazze\'deki Hastanede Çalışanı Öldürdü
22.12.2023 - 02:05,
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İsrail keskin nişancıları, kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde bir çalışanı hedef alarak öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birkaç gündür kuşatma altında tuttuğu El-Avde Hastanesi'nde çalışan bir görevli kadını hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in keskin nişancılarının hedefi olan Filistinli kadının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, kuşatma altında tutulan hastanede bulunanların "su, yiyecek ve ilaca" erişemediğini, alıkoyma ve işkenceye de maruz kaldıkları vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü belirterek, 80'i sağlık personeli yaklaşık 240 kişiyi de alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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