İsrail, Lübnan'a 5 Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a 5 Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Bekaa'ya düzenlediği 5 hava saldırısında evleri yıktı, ölü sayısı 3.136.

10.11.2024 11:48
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İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'nın farklı bölgelerine 5 saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Batı Bekaa, Sohmor, Meşgara'ya 3 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail uçaklarının Batı Beka'daki Libbaya köyüne de 2 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 136 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 136 kişi öldü, 13 bin 979 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a 5 Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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