İsrail, Lübnan'a Hava ve Deniz Saldırısı Düzenledi

Hizbullah'ın roket attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef alan İsrail ordusu, başta başkent Beyrut olmak üzere ülke geneline havadan ve denizden saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da ve İran'da eş zamanlı olarak bir dizi saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey Hizbullah mensuplarının hassas mühimmatlarla hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın Sur kendinde de Hizbullah'a ait bir silah depolama tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

İran ile Hizbullah arasındaki bağı derinleştirmek için kullanıldığı savunulan komuta merkezlerini de hedef aldığını ileri süren İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran savaşına katılma kararına karşı saldırılara devam edeceği tehdidinde bulundu.