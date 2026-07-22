İsrail, Lübnan'a Saldı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Saldı

22.07.2026 13:26
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İsrail ordusu, ateşkes ve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın Nebatiye vilayetini hedef aldı.

İsrail ordusu, imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetini insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları Nebatiye'deki Ali Tahir Tepesi'ni aralıklarla vurdu.

İsrail'e ait bir İHA da öğle saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesine hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Beraşit ve Haddasa beldelerinde gece saatlerinde patlayıcılarla yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Saldı - Son Dakika

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