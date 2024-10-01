İsrail, Lübnan'a Saldırılarda Yeni Aşama Onayladı

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İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

-Sınırda askeri hareketlilik artıyor

Lübnan sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliği devam ediyor.

Lübnan tarafına İsrail ordusunun attığı aydınlatma fişekleri yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hayfa'da yüksek noktalardan görülebiliyor.

İsrail ordusunun, sınırın Lübnan tarafındaki beldeleri yoğun topçu atışına tutuğu bildiriliyor. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçuşunun sesleri de duyuluyor.