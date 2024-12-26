İsrail, Lübnan Ateşkesini 300 Kez İhlal Etti

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İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 1 aydan kısa sürede 300'den fazla kez ihlal etti.

İsrail ordusu, 29. gününde Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik 6 ihlalde bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 301'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Baalbek, güneyinde Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ile çeşitli bölgelerde bombardıman, evleri ateşe verme, savaş uçağı ve dron uçurma, ateş açma gibi ihlaller gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de İsrail dronlarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Tariya beldesi ovasında bir evi hedef aldı, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güneyde Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl'de ise İsrail askerleri Marun er-Ras beldesinde bir evi ateşe verdi, belde içinde orta ve ağır silahlarla ateş açtı.

Lübnan'ın güneydoğusunda ise İsrail savaş uçakları ve dronlarının uçtuğu görüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.