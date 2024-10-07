İsrail, Lübnan'da 25 Köyü Boşaltma Talep Etti

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek göç etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını çağrısı yaptı.

Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de sınır bölgelerinin yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istiyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattı

Öte yandan Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Andraee, saldırılarda "Hizbullah'a ait noktaların" hedef alındığını savundu.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut'ta yoğunlaşıyor.

Hava saldırılarını yanı sıra İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.