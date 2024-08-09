- İsrail, Lübnan'da aracı hedef aldı: Hamas yetkilisi öldü
BEYRUT - İsrail güçlerinin Lübnan'ın Sidon şehrinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Samer al Hajj hayatını kaybetti.
İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın güneyindeki Sidon liman şehrinde bir aracı hedef aldı. Düzenlenen saldırıda Lübnan'daki Filistin mülteci kampı Ain al-Hilweh'te görev yapan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Samer al Hajj hayatını kaybetti. Araçtaki diğer görevli ise ağır yaralandı.
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