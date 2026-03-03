İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami'nin Sayda kentindeki merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Sayda kentinin Büyük Bostan Mahallesi'nde Cemaat-i İslami'nin merkezini hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Mivdon, Davudiyye, Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Davudiyye'deki hava saldırısında 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçaklar ayrıca Sayda kentinde saldırı tehdidi yapılan bir binayı bombaladı.