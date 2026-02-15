İsrail, Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Beka kenti kırsalında Filistin İslami Cihad mensuplarını hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Beka vilayetinin Mecdel Ancar bölgesinde Filistin İslami Cihad mensuplarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonun haberinde, İsrail ordusunun, Mecdel Ancar bölgesinde seyir halindeki bir araca hava saldırı düzenlediği ifade edildi.

Haberde, saldırıya ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.