İsrail, Lübnan\'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in Gladiola bölgesine anti-tank füze ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Hula beldesinde yer alan Hizbullah'ın askeri altyapısı ve bölgelerini hedef aldığı kaydedildi.

Lübnan'ın sınır beldesi Ayta eş-Şaab'taki Hizbullah hedeflerinin de tank atışıyla vurulduğu aktarıldı.

İsrail Suriye uyruklu işçilere saldırdı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın Vezzani ovasındaki üzüm bağında çalışan Suriye uyruklu işçilere doğru 5 sis bombası fırlattığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'e ait insansız hava aracının Ayta eş-Şaab ve Hula beldesinde üst üste saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.