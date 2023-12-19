 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırılar düzenledi. Savaş uçakları, askeri altyapı, binalar, silah depoları ve fırlatma noktaları hedef alındı. Ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sızan bir düşman hava hedefi hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Çatışmalarda ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan\'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı
19.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:14
Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine sızan bir "düşman hava hedefinin" hava savunma sistemleri tarafından önlendiği kaydedildi.

Saldırı uyarısı nedeniyle bölgedeki uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı - Son Dakika


17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35
İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:26:01. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement