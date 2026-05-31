İsrail, Lübnan'daki İşgali Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'daki İşgali Sürdürüyor

31.05.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı, ateşkes olmasına rağmen Şakif Kalesi'ndeki işgali kalıcı hale getireceklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki tarihi Şakif Kalesi'nde işgali sürdüreceklerini duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz katıldığı bir programda, Nebatiye kentine bağlı Arnun beldesi yakınlarındaki Şakif Kalesi'nin işgaline ilişkin konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Şakif Kalesi ve çevresini 2000 yılına kadar 18 yıl süren işgal sonrası ilk kez tekrar ele geçirdiklerini söyleyen Katz, "İsrail bayrağı bir kez daha Celile topluluklarına tepeden bakan zirvelerde dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

Katz, Litani Nehri, Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeleri gören tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik tepedeki işgalin kalıcı olacağını vurguladı.

İsrail ordusu, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü ve tarihi Şakif Kalesi'nin işgal edildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki İşgali Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:20
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'daki İşgali Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.