İsrail, Lübnan'daki İşgali Sürdürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki tarihi Şakif Kalesi'nde işgali sürdüreceklerini duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz katıldığı bir programda, Nebatiye kentine bağlı Arnun beldesi yakınlarındaki Şakif Kalesi'nin işgaline ilişkin konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Şakif Kalesi ve çevresini 2000 yılına kadar 18 yıl süren işgal sonrası ilk kez tekrar ele geçirdiklerini söyleyen Katz, "İsrail bayrağı bir kez daha Celile topluluklarına tepeden bakan zirvelerde dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

Katz, Litani Nehri, Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeleri gören tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik tepedeki işgalin kalıcı olacağını vurguladı.

İsrail ordusu, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü ve tarihi Şakif Kalesi'nin işgal edildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.