İsrail Lübnan'daki İşgalini Sürecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Lübnan'daki kara saldırılarının gerektikçe süreceğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'ın güneyinde "gerektiği sürece" kalacaklarını söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in kara saldırıları düzenledikleri Lübnan'ın güneyini ziyaret ettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Zamir, "ilave ve önemli" saldırı planlarının olduğunu belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ve işgalini "gerektiği sürece" devam ettireceğini söyledi.

"Tarihi bir yol ayrımında" olduklarını savunan Zamir, İran ve Lübnan'a saldırılarla bölgedeki "güvenlik durumunu temelden değiştirmeyi" amaçladıklarını iddia etti."

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:26:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.