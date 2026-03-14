İsrail, Lübnan'daki Kara Operasyonunu Genişletiyor

14.03.2026 13:53
İsrail, Hizbullah'a karşı kara operasyonunu genişletmeyi planlıyor. 773 ölü, 830 bin yerinden edildi.

İsrail'in Lübnan'daki Litani Nehri'nin "güneyinde yer alan tüm bölgeyi ele geçirmek ve Hizbullah'ın askeri altyapısını çökertmek" amacıyla kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığı öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, adı açıklanmayan İsrailli kıdemli yetkili, ülkesinin Hizbullah'ın silah depolamak ve saldırılar düzenlemek için kullandığını öne sürdüğü binaları yerle bir etmesine atıfta bulunarak, "Gazze'de yaptığımızı burada da yapacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan ile paylaşılan sınıra takviye birlikler göndermesindeki amacın "toprakları ele geçirmek" olduğunu belirten yetkili, "Hizbullah güçlerini sınırdan uzaklaştırmanın, köylerdeki askeri mevzilerini ve silah depolarını imha etmenin" hedeflendiğini kaydetti.

İsrailli yetkililer, birkaç gün öncesine kadar hükümetlerinin İran'a odaklanmaya devam edebilmek için Lübnan'daki gerginliğin tırmanmasını kontrol altına almaya çalıştığını anlattı.

İsrailli yetkili, her bir vakayı ayrı ayrı ele alarak ABD ile istişare edeceklerini söyledi. ABD'li yetkili ise "İsrailliler, Hizbullah'ın bombardımanını durdurmak için ne yapmaları gerekiyorsa yapmak zorundalar." dedi.

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülkenin İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar süresince "Lübnan dosyasını yönetme görevini" eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e verdi.

Yetkililer, Dermer'in Trump yönetimiyle temasları yürüteceğini ve Lübnan hükümetiyle müzakerelere liderlik edeceğini bildirdi.

Kaynaklara göre Trump yönetimi, İsrail ile ateşkes şartları konusunda ön koşulsuz ve derhal doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirten Lübnan hükümeti ile yapılacak müzakereleri "İsrail ile Lübnan arasında 1948'den beri süren savaş halini resmen sona erdirecek daha kapsamlı bir anlaşmanın zeminini hazırlamak" için kullanmak istiyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

