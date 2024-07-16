İsrail, Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya 20 Füze Atıldığını Bildirdi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya 20 Füze Atıldığını Bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 20 füze atıldığını duyurdu. İsrail ordusu, füzelerin hava savunma kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde karşılık verildiğini ve herhangi bir kayıp olmadığını belirtti. Lübnan Hizbullahı ise saldırıyı İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılara cevap olarak gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artmaktadır.

16.07.2024 02:55
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 20 füze atıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, "Kiryat Şimona bölgesinde saat 23.30'daki uyarıların ardından Lübnan topraklarından fırlatılan 10'a yakın füze tespit edildi ve herhangi bir kayıp olmadan hava savunma kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyine saat 23.39'da Lübnan topraklarından fırlatılan 10'a yakın füzenin birçoğunun imha edildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Maariv gazetesi, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Beyt Hillel, Kfar Yuval ve Tel Hai'nin de aralarında bulunduğu Lübnan sınırına yakın birçok kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

Yediot Ahronot gazetesi de Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya 20'ye yakın füze fırlatıldığını çok sayıda füzenin imha edildiğini ancak bazıların düşerek patladığını bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise üyelerinin onlarca El Felek ve Katyuşa füzeleriyle Kiryat Şimona'yı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu saldırıların İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kentlere özellikle de Bint Cubeyl ilçesine gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya 20 Füze Atıldığını Bildirdi - Son Dakika

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