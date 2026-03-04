İsrail-Lübnan Gerilimi Artıyor

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmeye başladığı Lübnan'ın güneyinde iki askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde konuşlu bir tanka saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu yaralanan iki askerin hastaneye nakledildiği, ailelerine de haber verildiği bildirildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada Houla köyü yakınlarında bir Merkava tankının hedef alındığını duyurmuştu.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırıda İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.