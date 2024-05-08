İsrail, Lübnan\'ın güneyinde 18 hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı 18 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sınır hattındaki bölgelere yoğun hava saldırısı başlattı.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Cebel el-Blat, Ramya ve Beyt Lif beldelerinin çevresine 18 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran destekli Hizbullah Hareketi ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.